Millesimo, allestimenti completati al palazzetto dello sport: domani, 9 marzo, via alle vaccinazioni (FOTO)

Aprirà domani, martedì 9 marzo, il secondo centro per la distribuzione dei vaccini anti Covid in Val Bormida, quello del palazzetto dello sport di piazza Pertini a Millesimo.

Nella mattinata odierna è terminata l'installazione degli arredi e l'allestimento degli spazi che, come indicato dall'Azienda Sanitaria Locale savonese, devono prevedere un'area per l'accettazione, una per la somministrazione e una nella quale i pazienti potranno poi attendere nei minuti immediatamente successivi alla ricezione del siero. Il tutto con percorsi fluidi e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

I primi a ricevere il vaccino, di tipologia Pfizer, saranno quindi gli "over 80" con la disponibilità di appuntamento ogni secondo martedì del mese. Tuttavia chiunque avesse disponibilità a spostarsi potrà disporre anche del centro vaccinale di Cairo, dove invece le aperture previste sono il primo, il terzo e il quarto martedì di ogni mese.