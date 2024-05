Laigueglia, sosta gratis per chi fa shopping

L'iniziativa voluta da Confcommercio Ponente come gesto di benvenuto ed accoglienza da parte attività verso le clientele che sceglieranno Laigueglia come meta per una loro visita e per fare shopping. Slogan dell'iniziativa: "Fatti un selfie... e il parcheggio lo offriamo noi!".

Come funzionerà la promozione? "Semplice - spiega Daniele Ziliani, presidente di Confcommercio Ponente - se un turista parcheggia a Laigueglia nelle aree a pagamento, si fa un selfie con il biglietto in modo che si veda l'orario, e nel periodo del pagamento, fa una spesa in uno degli esercizi convenzionati riceverà uno sconto a fronte di una spesa minima. Avrà la possibilità di usufruire dello sconto in più attività".

L'iniziativa sarà valida fino al prossimo 30 ottobre. "E' da considerarsi un piccolo omaggio per dimostrare la nostra attenzione verso clientele che desiderano venire a Laigueglia in periodi nei quali è più difficoltoso trovare un posto per la propria auto".

Oltre una trentina di attività del centro storico omaggeranno quindi uno sconto sul parcheggio a quanti faranno acquisti da loro.

"Il nostro centro storico con le sue attività commerciali, i negozi di tipicità, i pubblici esercizi e ristoranti hanno tutte le caratteristiche per accontentare le clientele più esigenti. Queste sono le clientele che vogliamo far sentire sempre considerate. E' un piccolo ma penso significativo gesto per dimostrare che non ci dimentichiamo mai di loro" conclude Ziliani.