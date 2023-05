Velisti finiscono in acqua a largo di Celle Ligure: operazione di soccorso della Guardia Costiera di Savona

La Guardia Costiera di Savona è stata impegnata nella giornata odierna in una operazione di soccorso a favore di due velisti che, a bordo di un “Laser 2000” nel tratto di mare antistante Celle Ligure, a bordo di un “Laser 2000", si sono capovolti a causa del forte vento di tramontana che oggi, nel litorale savonese, ha raggiunto raffiche di vento fino a 30 nodi (circa 60 Km/h).

L’evento è occorso intorno alle ore 11.15, quando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona – ha ricevuto una chiamata di soccorso da una persona presente sul litorale, tramite numero d’emergenza 1530, relativa ad un natante a vela avente una lunghezza di circa 4 metri che, a circa 500 metri dalla costa, si era capovolto. Gli occupanti, assistiti anche da un gommone di un Club Nautico locale, a causa del fortissimo vento in zona non riuscivano ad effettuare la manovra di raddrizzamento restando pertanto alla deriva.

La Guardia Costiera di Savona ha disposto l’immediata uscita della M/V CP S.A.R. 864 che, dopo pochi minuti, è giunta sul posto provvedendo ad assistere i naufraghi nel tentativo di raddrizzamento dell’unità. Dopo diversi tentativi l’unità è stata raddrizzata ed il velista che ha effettuato da mare l’operazione è stato successivamente recuperato a bordo dalla Motovedetta e trasportato presso la Capitaneria di Porto di Savona.

Il natante da diporto è stato rimorchiato nel porto di Celle Ligure e messo in sicurezza dall’unità del Club Nautico presente in zona. I velisti non hanno avuto bisogno di assistenza medica, tuttavia sono state fornite delle coperte termiche in quanto molto infreddoliti in virtù dell’ancora severa temperatura del mare ed il forte vento presente in zona.

La Capitaneria di Porto di Savona richiama l’attenzione di tutti i diportisti sulle principali regole prudenziali da rispettare prima di intraprendere la navigazione, soprattutto di tenere in considerazione le condizioni meteo marine anche tramite i numerosi siti internet specializzati ed i bollettini Meteomar diffusi dall’Aeronautica Militare.