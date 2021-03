I rimedi naturali contro il mal di stomaco

Bruciore, fitte, crampi, cattiva digestione, una sensazione di pesantezza e gonfiore: sono solo alcuni dei sintomi più comuni a carico di stomaco e intestino. Questi disturbi possono essere acuti e recidivanti oppure presentarsi in forma lieve e occasionale. Se nel primo caso è bene rivolgersi a uno specialista, quando i sintomi sono sporadici possono bastare piccoli accorgimenti per sentirsi meglio. Scopriamo insieme a Fab SMS i principali rimedi casalinghi per il mal di stomaco!

Gli alimenti da evitare

I trattamenti in grado di combattere il mal di stomaco dipendono dalle cause che lo hanno originato. In generale, per prevenire il disturbo è utile è evitare:

Le bevande a base di caffeina





Gli agrumi e i pomodori





I cibi fritti e grassi





Le caramelle alla menta e le gomme da masticare





Il fumo e l’alcol









I rimedi della nonna





Fra i rimedi naturali in caso di forme occasionali, possono risultare utili:





Lo zenzero, efficace per prevenire e combattere la nausea.





Le tisane calmanti a base di camomilla, anice stellato, melissa, salvia, alloro, finocchio o valeriana.





La borsa dell’acqua calda, per rilassare i muscoli addominali in tensione.





Pane secco, tostato o fette biscottate in piccole dosi per asciugare l’acidità e spegnere il bruciore.





Bere un bicchiere di acqua tiepida al mattino e uno prima di coricarsi, per dilatare le pareti dello stomaco, regolarizzare l’intestino e riequilibrare l’organismo.





L’aceto di mele, da consumare a piccoli sorsi diluito in acqua.





Un piatto di riso in bianco per calmare la tensione gastrica.





Le banane, che contribuiscono a ridurre il mal di stomaco frequente associato a difficoltà digestive.





Le patate lesse, per contrastare l’iperacidità e ridurre i succhi gastrici.





