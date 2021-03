Celle, messa in sicurezza parete rocciosa ai Piani. Il sindaco: "Chiederò spiegazioni ad Anas, non capisco come la Sovrintendenza abbia autorizzato quell'intervento"

Non solo i due nuovi semafori posizionati sull'Aurelia ai Piani di Celle in direzione e Varazze e Savona stanno creando disagio ai cellesi.

Sotto l'occhio del ciclone sono finiti proprio gli interventi realizzati proprio in quel tratto in località Bouffou, dove Anas è intervenuta per mettere in sicurezza la parete rocciosa posizionando le reti di protezione.

Il lavoro non sta convincendo né i cittadini preoccupati per il futuro del verde presente in quel punto, né l'amministrazione comunale.

In molti hanno destato perplessità vedendo posizionati questi teli marroni in un tratto nel quale il verde ne faceva da padrone sopra l'Aurelia e sovrastante uno degli scorci più caratteristici di Celle: la scogliera del Bouffou.

"Scriverò ad Anas per avere spiegazioni, non condivido e non capisco come l'ufficio della Sovrintendenza abbia autorizzato un intervento di quel tipo. Le griglie salvaguardavano in una maniera corretta, non capisco perché fare gli interventi in questo modo. Dal punto di vista estetico non è una buona soluzione, non ha senso" spiega il sindaco Caterina Mordeglia.