Quando verrai vaccinato contro il Covid? Te lo dice un algoritmo matematico

Premesso che, naturalmente, si tratta ‘soltanto’ di un calcolo statistico influenzabile da molteplici fattori (quali, ad esempio, un auspicabile aumento del numero di vaccini disponibili o significative variazioni nel piano vaccinale nazionale), rispondendo in modo anonimo (tolta l’età, non viene richiesto alcun altro dato anagrafico e non necessita di registrazione) a un breve questionario è possibile stimare quando si verrà sottoposti a vaccinazione anti Covid.

Il modulo richiede un ridotto numero di informazioni – ovvero la regione di residenza o domicilio, in quale categoria professionale o sociale si rientra, l’età e l’eventuale presenza di patologie che aumentano il rischio clinico –, introdotte le quale uno specifico algoritmo, creato in collaborazione tra Sky TG24 e l’agenzia di ricerca Quorum/YouTrend, stima il periodo entro il quale è presumibile si verrà vaccinati. Indicando anche quale, tra i vaccini attualmente disponibili, è più probabile ci venga inoculato.

Il modulo è disponibile, gratuitamente, sul sito internet di Sky Tg24.