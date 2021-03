Albisola Superiore: una targa commemorativa per Tecne 2 Luci

Questa mattina l’Amministrazione comunale di Albisola Superiore ha consegnato una targa alla famiglia Pescio, al termine della lunga attività della storica bottega albisolese Tecne 2 Luci.

Una manifattura che ha contribuito a diffondere la tradizione della ceramica per oltre quaranta anni. Un incontro emozionante nel quale hanno dominato tanti ricordi.

Hanno presenziato alla consegna della targa il sindaco Maurizio Garbarini, il vicesindaco Roberto Gambetta e l'assessore Simona Poggi, oltre ai titolari della storica attività.

"Per 44 anni ha onorato il territorio con le loro manifatture, a chiusura della loro carriera abbiamo voluto riconoscergli questo attestato a testimonianza del loro servizio per gli albisolesi" ha commentato il sindaco Garbarini.

"Dopo oltre 40 anni di attività, la bottega Tecne 2 luci è diventata parte integrante del tessuto commerciale e artistico di Albisola Superiore. Come tale, ha ricoperto un ruolo importante nel divulgare la tradizione della nostra ceramica. Il Comune ha così deciso di ringraziarli con una targa, per la passione e l'impegno che hanno dimostrato dimostrati in tutti questi anni" ha proseguito l'assessore Poggi.