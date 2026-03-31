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Attualità | 31 marzo 2026, 09:29

Cengio, 580mila euro per la costruzione della rete fognaria nell’abitato rurale di località Vignali

Il Comune ha affidato i lavori alla ditta Coinge Srl

Cengio, 580mila euro per la costruzione della rete fognaria nell’abitato rurale di località Vignali

Il Comune di Cengio ha ufficialmente aggiudicato i lavori per il miglioramento e la riqualificazione delle infrastrutture nell’abitato rurale situato in località Vignali. 

Il progetto prevede, tra le opere principali, la costruzione di una nuova rete fognaria.

L’importo complessivo dell’intervento è di 580.000 euro, di cui 526.183,86 finanziati con il fondo PSR 2014-2022 – sottomisura 7.2 – e 53.816,14 coperti con fondi comunali.

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Coinge Srl, con sede a Bastia Mondovì.

Graziano De Valle

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