Cengio, 580mila euro per la costruzione della rete fognaria nell’abitato rurale di località Vignali

Il Comune di Cengio ha ufficialmente aggiudicato i lavori per il miglioramento e la riqualificazione delle infrastrutture nell’abitato rurale situato in località Vignali.
Il progetto prevede, tra le opere principali, la costruzione di una nuova rete fognaria.
L’importo complessivo dell’intervento è di 580.000 euro, di cui 526.183,86 finanziati con il fondo PSR 2014-2022 – sottomisura 7.2 – e 53.816,14 coperti con fondi comunali.
I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Coinge Srl, con sede a Bastia Mondovì.