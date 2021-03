C'è la Milano-Sanremo: sabato 20 pomeriggio di chiusure sulle strade dalle 14 alle 16

Non ci potrà essere come in passato il classico serpentone a bordo strada per attendere il passaggio della Milano-Sanremo, ma sabato 20 l'Aurelia tornerà ad animarsi della carovana che la corsa porta con sé quasi a trainare l'arrivo della bella stagione.

Non per scelta delle amministrazioni ma per la chiusura del Turchino causa frana, la "classicissima di primavera" tornerà sulle strade savonesi nel suo tipico sabato di marzo successivo alla Festa del Papà del 19, giorno in cui si svolgeva la gara in passato, con un percorso modificato rispetto alla tradizione per il secondo anno consecutivo lasciando esclusi Varazze e Celle nel levante savonese.

E con sé porterà, dalle 14 alle 16, orario in cui l'organizzazione ha previsto il transito in provincia di Savona, da Sassello ad Andora, anche le inevitabili chiusure temporanee del traffico principalmente sulla via Aurelia e nelle vie ad essa adiacenti.

Se la parte di queste ultime dipenderà dalle singole esigenze comunali, per quanto riguarda il tracciato della corsa le chiusure, disposte con future ordinanze sindacali, dovranno essere su entrambi i sensi di marcia e per un periodo non superiore ai 30 minuti.

Interessato dalla corsa sarà anche il casello di Albisola Superiore, la cui uscita si trova direttamente sul nuovo percorso che passerà dal passo del Giovo. La Polizia Stradale ha ritenuto necessaria una sospensione del traffico in entrata e in uscita in quanto la gara "arrivando dalla SP334 giungerà direttamente di fronte al casello in corso Giuseppe Mazzini, che, per la sua conformazione, non ha possibilità di sfogo e/o di accumulo". Si eviterà così anche "la possibilità di accumuli per code in uscita all’interno della carreggiata autostradale".

Rimarrà invece regolarmente aperto lo svincolo di Savona, dove la Polizia Locale istituirà all'altezza della rotonda Caravaggio "in modo da poter effettuare la temporanea sospensione della circolazione durante il passaggio della corsa e deviare eventuali altri mezzi presso la strada di scorrimento veloce di Vado Ligure, presso il casello stesso di Savona o presso le vie Caravaggio e Nostra Signora del Monte".