Francesca Battiato riparte da Las Vegas

Francesca Battiato torna con un brano dal titolo curioso ed accattivante “Mr. Las Vegas”. Insolita la tematica affrontata dalla cantautrice ( suo testo e musica) che espone, in modo ruvido e deciso, una riflessione mettendo in correlazione valori, soldi, amore e andando dritta al nocciolo della questione: Arricchirsi alle volte impoverisce l'animo!

Non è sempre cosi ma è quello che è capitato al protagonista della canzone

un giovane uomo integro che nella scalata verso il successo perde per strada valori, amicizie vere, affetti e amore, scendendo a spiacevoli compromessi e trasformandosi cosi nel corso del tempo. E' la stessa cantautrice a dichiarare: “Se dovessi comparare Mr. Las Vegas al protagonista di un film sarebbe, in principio, Jack Dowson di Titanic ( giovane uomo appassionato e incorruttibile ) che si trasforma successivamente in un Jordan Belfort del film The wolf of Wall street”

“Mr. Las Vegas” al posto di un nome e cognome, una metafora, un luogo affascinante usato come paragone che fa riflettere su quanto , alle volte, ciò che appare brillante è solo lo specchio di qualcosa di opposto, finto , buio e arido.

Mr. Las Vegas è stata presentata in anteprima nazionale lunedì in "Start" su Radio 104 e sarà disponibile dal 19 marzo in tutti i Digital stores.

Resta solo da scoprire chi sia questo “Mr.” …cosi misterioso.