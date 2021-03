"La freccia del Tempo": se ne parla nella rassegna "Spazio per Tutti"

Nell’ambito della rassegna di divulgazione scientifica online “Spazio per Tutti”, organizzata dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall'Associazione Ligure Astrofili POLARIS, si terrà venerdì 19 marzo alle ore 21 l’incontro sul tema “La freccia del Tempo”. Relatore: Prof. Pierantonio Zanghì – Professore ordinario di Fisica Teorica dell’ Università di Genova.

Il tempo sembra avere una direzione: il passato è dietro di noi ed è fisso e immutabile, il futuro, invece, è davanti e ci sembra né fisso né immutabile. La maggior parte degli eventi che viviamo sono irreversibili: facile è rompere un uovo, ma difficile, se non impossibile, è ricomporlo. Questa asimmetria del tempo è spesso indicata come freccia del tempo ed è ciò ci dà l'impressione del trascorrere del tempo.

Nonostante ciò, i processi fisici e le leggi a livello microscopico sono simmetrici nel tempo. Se un processo fisico è fisicamente possibile, allora lo è anche lo stesso processo quando viene eseguito all’indietro: se si potesse ipoteticamente guardare un film di un processo fisico microscopico, non si sarebbe in grado di dire se viene riprodotto in avanti o all'indietro, poiché entrambi sarebbero ugualmente plausibili. Come riconciliare tutto questo? Come spiegare l’irreversibilità della freccia del tempo con la reversibilità delle leggi microscopiche? Qual è l’origine della freccia del tempo?

