Milano-Sanremo, i ringraziamenti dell'amministrazione di Loano ai volontari che hanno garantito la sicurezza

L'assessorato ed il comando di polizia locale di Loano desiderano ringraziare i volontari che sabato scorso, in occasione del passaggio della Milano-Sanremo sul territorio comunale, hanno presidiato il tracciato di gara per evitare assembramenti di pubblico.



"Anche in questa occasione - spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l'assessore Enrica Rocca - il nostro comune ha potuto disporre della preziosa collaborazione dei volontari delle nostre associazioni locali. In questo periodo di difficoltà dovuto al perdurare dell'emergenza sanitaria (e non solo) gli Enti Pubblici stanno facendo i conti con diverse problematiche. Poter contare sull'aiuto dei nostri concittadini già impegnati con altre realtà del territorio rappresenta un elemento di grande rilevanza".