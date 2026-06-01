Roccavignale, iniziati i lavori per la zip line del "volo dell’angelo"

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione della zip line che promette di trasformare Roccavignale in una delle mete adrenaliniche più sorprendenti del Nord Italia.

"Questa mattina, tra tecnici e operai, sono stati eseguiti i primi rilievi plano-altimetrici, fase preliminare fondamentale per il dimensionamento delle fondazioni delle stazioni di partenza e di arrivo", commenta il sindaco Amedeo Fracchia.