Verdi: "La Liguria entra nella geografia globale delle risorse minerarie"

"Dopo l'autorizzazione concessa dalla Regione Liguria alla società “CET” (Compagnia Europea per il Titanio) ad effettuare sondaggi programmati per quantificare esattamente le risorse di titanio nel “Parco del Beigua” si apprende oggi di una nuova richiesta, proveniente dalla australiana “Alta Zinc” (grande multinazionale mineraria), finalizzata a valutare la consistenza dei depositi di manganese per riattivare le miniere in località Gambatesa nel “Parco dell'Aveto” (“Alta Zinc”possiede già miniere di manganese e rame a Berceto e vuole investire milioni di dollari per riaprire le miniere di piombo e zinco a Gorno)" commenta Gabriello Castellazzi, portavoce della Federazione dei Verdi della provincia di Savona.

"Questa accelerazione deve preoccupare tutti perchè se “fanno gola” anche le risorse minerarie della Liguria (ed entrano per questo in gioco multinazionali di questo calibro) un motivo ci deve pur essere. I Verdi non accettano le dichiarazioni di equidistanza dell' “Assessore regionale alle Attività estrattive” Marco Scajola quando dice “io non sono né a favore né contro, valuto tutte le opzioni”, mentre l'“Alta Zinc” comunica la convinzione “di poter riattivare quei siti di grande potenzialità grazie a moderne tecniche di estrazione”, alcuni tecnici del settore sostengono che è possibile far convivere, negli stessi luoghi, attività minerarie e turismo".

"A questo punto è opportuno far riferimento ad uno degli ultimi rapporti ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) dove si dichiara che 'all'obbligo giuridico, nonché morale di preservare le risorse naturali per il benessere delle generazioni presenti e future, si accompagna l'impegno del “Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiernte” a divulgare le informazioni ambientali, partecipando così al rinnovamento di quel patto di fiducia con i cittadini che costituisce il fondamento di ogni democrazia, nella consapevolezza che il futuro di ogni società civile dipende esclusivamente dal futuro che sapremo dare al nostro pianeta'".

"Su questa linea proviamo a fare il punto della situazione: la “transizione ecologica”, di cui tanto si parla, potrà realizzarsi solo con una riduzione radicale delle “fonti fossili” (petrolio,carbone). Le nuove tecnologie per la produzione e la distribuzione di energia pulita da fonti rinnovabili (sole, geotermia, ecc,) richiederanno un numero crescente di macchine e impianti realizzabili con minerali difficili da reperire sul mercato mondiale. Il cobalto, il litio, il manganese, il nichel, lo zinco e il rame saranno sempre più necessari per fabbricare pale eoliche, pannelli solari, batterie, veicoli elettrici e almeno due miliardi di nuovi smartphone nei prossimi cinque anni se si affermerà il sistema di comunicazioni 5G".

"La ricerca sempre più invasiva dei minerali citati si accompagnerà ad un ulteriore danno per ecosistemi e falde acquifere, associato ad una crescita esponenziale della violazione dei diritti umani tra le popolazioni indigene con lo sfruttamento intollerabile del lavoro minorile. Il BHRRC (Business Human Rights Resource Centre) sta monitorando in tutto il mondo le attività delle compagnie minerarie che non avranno concorrenti e fino a quando non verranno scoperti nuovi sistemi di produzione di energia (es. fusione nucleare pulita). Le violazioni etiche e ambientali più gravi si stanno verificando nelle miniere di cobalto del Congo dove operano multinazionali quali la “China Molybdenum”, la “Gècamines”, la “Glencore” e lo sfruttamento dei minori è norma quotidiana" continua.

"Altri settori critici vengono individuati e monitorati sulle attività di estrazione del rame (Cile, Perù, Zambia), del litio (Cile, Cina, Australia), del manganese (Gabon, Brasile, Sud Africa), del nickel (Brasile, Indonesia, Nuova Caledonia) e dello zinco (Argentina, Bolivia, Perù). L'aumento progressivo di richiesta di questi minerali (il 1000% in più nei prossimi dieci anni) avrà conseguenze enormi sui lavoratori e sugli ecosistemi".