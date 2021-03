Albissola, l'ultimo commosso saluto a "U Megu", lo storico sindaco Franco Gervasio (FOTO e VIDEO)

Sull'attenti per ricordare il loro compagno alpino. Questa mattina nella chiesa di N.S. della Concordia ad Albissola Marina è stato celebrato l'ultimo saluto a Francesco "Franco" Gervasio, scomparso all'età di 93 anni, memoria storica del comune albissolese e indimenticato sindaco.

Conosciuto da tutti come "u megu", fu nel 1954 il primo laureato in medicina e chirurgia di Albissola. Di fede repubblicana (intesa anche come adesione al partito di La Malfa – Biasini - Spadolini), ma soprattutto fervente mazziniano fin dai tempi del liceo, fu a lungo amministratore del comune albissolese e primo cittadino in due mandati, dal 1985 al 1990 e poi dal '90 fino alle sue dimissioni nel '92.

Amava definirsi "semplice cittadino innamorato del mio paese", era apprezzato e stimato dai suoi concittadini. Alpino, era un grande tifoso del Genoa e davanti alla chiesa lo hanno voluto omaggiare gli amici del Genoa Club di Savona.

Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato sia all'interno della chiesa tanti amici e conoscenti (era presente anche il sindaco Gianluca Nasuti) è stata letta la preghiera degli alpini ed è stato ricordato in maniera speciale.

"Franco era un uomo buono, era molto saldo nei suoi principi, quasi intransigente con sè stesso. Non l'ho mai sentito parlare con astio di qualcuno, dava una scrollata di spalle al massimo, diceva ''capiranno'. Voglio dirgli grazie ma non è solo il mio ma è della sua Albissola, ci ha insegnato a tutti cos'era la sua città e amarla, questa sua eredità verrà coltivata e spero che venga tramandata ai nostri giovani. Era anche un grande velista, gli auguriamo un buon vento".