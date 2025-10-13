Alluvione a Cairo, lavori di somma urgenza per pulire i corsi d'acqua

L’alluvione del 22 settembre ha colpito duramente Cairo Montenotte, provocando allagamenti e fenomeni franosi in città e nelle frazioni limitrofe. I tre rami del fiume Bormida e numerosi rii minori sono esondati, causando danni a edifici, infrastrutture e beni materiali, con rischi concreti per l’ambiente e la salute pubblica.

Le aree adiacenti ai corsi d’acqua sono state ricoperte da grandi quantità di materiali litoidi, dai più fini ai più grossolani. Per prevenire ulteriori emergenze, il Comune ha attivato procedure di somma urgenza, con l’obiettivo di rimuovere tempestivamente ogni rischio per la pubblica incolumità.

Gli interventi, considerati indifferibili, riguardano il fiume Bormida di Spigno e i rii Chiappella, Loppa, Brichela, Delle Mogli, Chiosa, Moncavaglione, Pagnazzo e Ferrere. I lavori prevedono la riprofilazione delle sezioni idrauliche e lo spostamento dei sedimenti dalle aree di deposito a quelle di erosione, nel rispetto delle normative di polizia idraulica.

Il corretto funzionamento della rete idrografica è fondamentale per prevenire nuove inondazioni. Le operazioni mirano quindi a garantire il libero deflusso delle acque e la sicurezza della cittadinanza, tutelando l’ecosistema fluviale e l’habitat delle specie presenti.

“Il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, la Direzione Lavori e le ditte incaricate sono autorizzati ad accedere agli alvei per tutta la durata degli interventi, garantendo la protezione della pubblica incolumità e la salvaguardia dell’ambiente”, si legge nell’ordinanza comunale.