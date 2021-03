Noli, vicesindaco Manzino: "Fuori luogo e meschino fomentare polemiche in merito ai vaccini su Facebook"

La vicesindaco di Noli, Debora Manzino, interviene sul tema delle vaccinazioni con una "lettera aperta" a tutta la cittadinanza.

Scrive Manzino:

"Cari Concittadini, nel rispetto delle opinioni di tutti, riteniamo che ci siano argomenti su cui le divergenze dei punti di vista dovrebbero lasciare spazio alla tutela del bene comune.

Uno di questi argomenti è senza dubbio la vaccinazione dei nostri anziani. Non appena la campagna vaccinale ha avuto inizio, il personale dell'Ufficio dei Servizi Sociali, in collaborazione con diversi consiglieri e colleghi di altri uffici, si è adoperato perché tutti gli interessati fossero agevolati quanto più possibile nella prenotazione e nell'organizzazione del trasporto.

Insieme ai sindaci degli altri Comuni del Golfo dell'Isola, la sottoscritta ha chiesto all'ASL di organizzare giornate di vaccinazione nel territorio; a fronte di una risposta negativa, abbiamo concluso le procedure, indirizzando tutti nel sito predisposto a Finalborgo.

Complessivamente, si è trattato di contattare 299 persone e gestire le prenotazioni di chi si era dichiarato interessato. Lo abbiamo fatto scegliendo la discrezione e il contatto diretto, dando informazioni solo quando queste erano ufficiali, per evitare di creare confusione e fuorviare chi aveva l'esigenza prioritaria di essere difeso. Per questi motivi, ci è sembrato fuori luogo e francamente meschino fomentare polemiche pretestuose su questo argomento, come ha fatto una parte della minoranza tramite Facebook.

Chi si propone di amministrare dovrebbe capire che l'interesse di parte non può mai prevalere sul bene pubblico, e il rispetto per le esigenze dei cittadini e per il lavoro di ognuno non devono mai mancare".