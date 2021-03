Temperature "sballate" nei lotti di vaccini ad Albenga e Millesimo. Damonte Prioli (Asl 2): "Stanno già arrivando le nuove dosi"

Sta rientrando la problematica legata a due lotti di vaccino, destinati agli hub di Albenga Campolau e di Millesimo, che hanno accusato lievi variazioni di temperatura nel trasporto.

Spiega il Direttore Generale della Asl 2, Marco Damonte Prioli: “Abbiamo immediatamente attivato il protocollo di sicurezza previsto dopo avere rilevato che si era verificato un problema di tracciatura della temperatura di trasporto. Pare infatti che i due lotti destinati ad Albenga e Millesimo abbiano viaggiato a una temperatura lievemente più alta rispetto a quella consentita. I nostri tecnici stanno analizzando le problematiche, forse un malfunzionamento delle borse frigo. Ci rendiamo conto che, dal momento che la procedura standard prevede il reinvio da Savona di un altro lotto, questo inevitabilmente allungherà le tempistiche di vaccinazione e chiediamo agli utenti di avere pazienza”.

Chiediamo al Dottor Damonte Prioli che fine faranno i vaccini temporaneamente “scartati”: sono condannati alla distruzione? “Assolutamente no. La procedura prevede di analizzare la partita e se la variazione di temperatura è stata talmente minima da non comprometterne l’efficacia, i due lotti potranno essere nuovamente rimessi in uso senza rischi e conseguenze”, ci spiega il Direttore.

Infine cogliamo l’occasione per porre a Damonte Prioli che cosa succede al vaccino in caso di disdetta. Facendo un esempio: se ipoteticamente un hub prepara dieci dosi ma due utenti sono costretti a disdire per problemi personali o altro, che fine fanno i due vaccini “avanzati”? Ci spiega il DG: “Il personale degli hub gestisce le code delle prenotazioni e contatta le persone in programma il giorno dopo o nei giorni successivi finché non ne trova due disponibili ad anticipare la vaccinazione, ma è una procedura molto rapida che scorre in modo fluido”.