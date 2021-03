Tovo, rifiuti abbandonati in via Costino. La rabbia del sindaco Oddo: "Fate semplicemente schifo"

"Buongiorno a tutti, questo è quello che questa mattina ci siamo ritrovati in via Costino, all’incrocio con la Sp 490 del Melogno. Me lo avete segnalato in tanti e ogni commento è superfluo. Faremo le opportune verifiche anche con le fototrappole e l’impianto di video-sorveglianza per cercare di trovare i responsabili oltre a dare incarico alla ditta per un intervento straordinario per il recupero e lo smaltimento di questo schifo".

Così, con un post di Facebook con tanto di foto, Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, rende noto quanto ritrovato stamane lungo via Costino: rifiuti di ogni genere abbandonati a bordo strada, di fatto una discarica abusiva a cielo aperto.

"A novembre, dicembre, gennaio e febbraio come amministrazione abbiamo attivato 2 raccolte mensili di ingombranti con lo scarrabile rispetto ad 1 previsto da capitolato, oltre alla modalità di ritiro a casa 'in demand': ma per i delinquenti questo non basterà mai perché anche se ci fosse un ritiro quotidiano, per la loro ignoranza e grettezza sarà sempre più comodo abbandonare i rifiuti in giro e inquinare il nostro territorio. Fate semplicemente schifo" l'amara chiosa del primo cittadino.