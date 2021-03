Roccavignale, auto da rally finisce fuori strada durante le prove: intervento dell'elisoccorso

Un incidente che ha coinvolto un auto da rally, impegnata in una sessione di prove, si è verificato intorno alle 15.15 a Roccavignale. Secondo quanto riferito, il mezzo (sul quale viaggiavano pilota e navigatore) sarebbe finito fuori strada terminando la sua corsa ribaltato in un dirupo.

Immediato l'intervento dei soccorsi: due ambulanze dell'emergenza sanitaria, l'automedica, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Grifo. Una delle due persone coinvolte nell'impatto non ha riportato gravi traumi e dopo gli accertamenti sul posto ha rifiutato il trasporto in ospedale. Per l'altra, invece, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso (in codice rosso) al Santa Corona di Pietra Ligure: secondo le prime informazioni avrebbe riportato un forte trauma alla schiena.