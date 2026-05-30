Anziano travolto e ucciso sulla via Aurelia a Ceriale: inutili i soccorsi

Un uomo di 80 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a Ceriale, investito da un'auto mentre percorreva a piedi la via Aurelia, all'altezza del "Mercatò".

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo in transito sulla statale ha travolto l'anziano, che è caduto violentemente sull'asfalto. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto: sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Alassio e l'automedica del 118, ma le condizioni dell'uomo erano già apparse critiche fin dai primi momenti. I tentativi di rianimazione non hanno purtroppo sortito esito positivo: l'80enne è deceduto a causa dei traumi riportati nell'impatto.

La polizia stradale, giunta per i rilievi con due mezzi, è al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Nel frattempo, in prossimità delle via Aurelia si sono registrati rallentamenti per le operazioni di soccorso e degli agenti impegnati sull'incidente.