Proprietà e benefici del merluzzo: un pesce che fa bene a tutti

Il pesce fa bene e questo è ormai risaputo, ma non dobbiamo dimenticare che in questa categoria rientrano alimenti completamente diversi e non tutti possono vantare proprietà e caratteristiche nutrizionali eccezionali. Sicuramente, tra tutti i pesci che possiamo mettere sulle nostre tavole, il merluzzo è uno dei migliori perché non è solamente ricco di grassi buoni, proteine e vitamine. Ha anche un basso contenuto calorico ed è dunque l’ideale per chi ha un occhio attento alla linea. È inoltre consigliatissimo per la dieta dei bambini, perché è leggero e ha un sapore delicato.

Filetti di merluzzo: attenzione alla provenienza

Bisogna tuttavia ricordare che quando acquistiamo il merluzzo dobbiamo prestare attenzione alla provenienza del pesce e sarebbe sempre meglio leggere la lista degli ingredienti per vedere se non è al naturale. Purtroppo, oggi in commercio si trovano alimenti che non si possono considerare salutari, in quanto ricchi di conservanti o materie prime di seconda scelta. Per non sbagliare si possono scegliere i filetti di merluzzo FRoSTA, che oltre ad essere buoni sono anche di ottima qualità. Il pesce, infatti, proviene da pesca sostenibile certificata MSC e sul portale ufficiale online è addirittura possibile inserire il lotto e verificare da quale luogo arriva nel dettaglio. FRoSTA non produce solamente filetti di merluzzo al naturale ma anche prodotti già pronti da cuocere e gustare senza aggiungere nulla. In tal caso, gli ingredienti sono tutti naturali e non sottoposti a lavorazioni chimiche che potrebbero comprometterne qualità e sicurezza.

Il merluzzo dunque fa bene, ma solo se si scelgono prodotti di prima scelta: sostenibili, buoni e naturali.

Caratteristiche e proprietà benefiche del merluzzo

Perché il merluzzo è considerato un ottimo pesce? Per via delle sue caratteristiche e delle proprietà nutrizionali: vediamole brevemente insieme.

Fonte di proteine di qualità

Innanzitutto, i filetti di merluzzo rappresentano un’ottima fonte di proteine di qualità, che come sappiamo sono indispensabili per il benessere di tutto l’organismo.

Ricco di grassi buoni e povero di grassi saturi

Seppur in quantità ridotte, il merluzzo contiene anche Omega 3, chiamati anche grassi buoni perché in grado di contrastare il colesterolo e di mantenere in buono stato di salute il sistema cardiovascolare. Di contro, il contenuto di grassi saturi ossia di quelli pericolosi per cuore ed arterie è minimo.

Ottima fonte di fosforo e vitamine

Il merluzzo è inoltre un’ottima fonte di fosforo e di vitamina D, indispensabili per il benessere delle ossa. Contiene però anche buoni quantitativi di vitamina del gruppo B e di selenio, dalle proprietà antiossidanti.

I filetti di merluzzo sono ideali anche per i bambini

Spesso riuscire a far mangiare il pesce ai bambini non è per nulla semplice, perché ha un gusto che non sempre è apprezzato dai più piccoli. Il merluzzo, tuttavia, si presta a moltissime ricette gustose e salutari e FRoSTA ha ideato un’intera linea di prodotti già pronti, che basta cuocere e mettere in tavola. I bambini amano soprattutto i filetti di merluzzo impanati e croccanti, ma ce n’è davvero per tutti i gusti.