Savona, il giorno dopo lo stop all'asporto alle 16. Tripodoro (Fipe Confcommercio): "Cosa hanno cambiato quelle due ore?"

"L'abbiamo presa male, non è giusto quello che è stato fatto, l'amministrazione poteva ascoltarci e gli avremo detto quello che pensavamo. Bisogna di certo far rispettare le regole e evitare gli assembramenti ma cosa cambiano quelle due ore? Si è creata confusione, difficoltà per gli esercenti e i clienti".

È un fiume in piena il presidente della Fipe Confcommercio di Savona Pasquale Tripodoro dopo che venerdì scorso il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha firmato un'ordinanza di divieto dell'asporto per i pubblici esercizi dalle 16.00 nell'ultimo fine settimana (esclusa la vendita a domicilio) per via del considerevole aumento di casi di positività nel savonese e soprattutto nel comune capoluogo.

"Devono essere le forze dell'ordine che devono girare, chi non rispetta le regole va sanzionato, io qua richiamo chi sbaglia ma c'è chi non lo fa, non ci possiamo rimettere tutti - continua Tripodoro - Ognuno si deve prendere le sue responsabilità non si può andare avanti così, lo Stato deve intervenire. Il mese prossimo abbiamo da pagare le tasse, dobbiamo chiudere, ok, ma che ci diano i ristori economici pari a ciò che noi perdiamo. Se non si hanno soldi cosa dobbiamo fare, rubare? Sono stato contattato dai colleghi che sono arrabbiati, se c'è da fare un'azione legale contro lo Stato la faremo".

Dito puntato anche contro i distributori automatici di bevande e snack, nei quali molto spesso, soprattutto in piazza Sisto, si vengono a creare assembramenti. "Gli h24 perché non vengono castigati ripresi e controllati? Noi chiudiamo ma lì ci sono sempre assembramenti. O tutti o nessuno" ha continuato il presidente della Fipe Confcommercio Savona - I contagi da quanto mi risulta non sono mai avvenuti nei pubblici esercizi. Dalle 16 alle 18 dove sta il virus? Esce a quell'ora?".

Intanto questa mattina non sono mancati gli assembramenti al mercato del lunedì nel centro cittadino soprattutto nelle vie più strette di piazza del Popolo dove si è verificato un sovraffollamento di persone.