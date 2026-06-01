Albisola, interventi migliorativi al restyling di via della Rovere: sospesi i lavori

Scatta lo stop momentaneo ai lavori in via della Rovere ad Albisola Superiore per una variante al progetto che dovrà attendere il via libera da parte della Soprintendenza.

"Nell’ambito del grande progetto di riqualificazione che sta interessando il nostro centro storico, desidero fornire un importante aggiornamento sull'andamento dei lavori e sulle prossime fasi dell'intervento - spiega il Sindaco Maurizio Garbarini -

Nei primi mesi di attività, grazie ai rilievi sul campo e al monitoraggio costante dello stato dei luoghi, sono emerse alcune opportunità di variante al progetto iniziale. Si tratta di una serie di interventi migliorativi che permetteranno di valorizzare in modo ancora più efficace il patrimonio storico e architettonico del nostro quartiere, garantendo al contempo una maggiore durabilità delle opere e una migliore vivibilità per tutti i residenti".

"Per poter procedere con queste migliorie, la legge prevede un passaggio fondamentale: l'approvazione formale della variante da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio" continua il primo cittadino albisolese.

Verranno quindi sospese temporaneamente per la durata dei tempi tecnici necessari all’esame e al via libera della Soprintendenza, le attività di cantiere, con l'area che è stata messa in ordine e parzialmente riconfigurata per ridurre al minimo i disagi alla viabilità pedonale e veicolare durante il periodo di attesa.

"I tempi di approvazione della Soprintendenza sono strettamente regolati e necessari per garantire che ogni modifica rispetti l'immenso valore storico delle nostre strade. Non si tratta di un blocco definitivo, ma di una sosta tecnica indispensabile per restituirvi un centro storico ancora più bello e curato rispetto a come era stato inizialmente progettato. Continuiamo a prodigarci affinché a questi tempi vengano ridotti al minimo" conclude Garbarini.

La fase 1 è stata quindi completata con i primi mesi di cantiere, i rilievi sul campo e l'individuazione delle migliorie al progetto; la fase 2 è invece in corso e prevede la temporanea sospensione dei lavori in attesa del via libera tecnico della Soprintendenza; la fase 3 prevede la ripresa immediata dei lavori con l'applicazione delle migliorie approvate.

"Siamo consapevoli che i cantieri comportino sempre inevitabili disagi e vi ringraziamo sinceramente per la pazienza e la collaborazione dimostrate finora - dice il Sindaco in una comunicazione agli albisolesi - Crediamo fermamente che il risultato finale ripagherà l'attesa di queste settimane. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente non appena verrà comunicata la data ufficiale di ripresa dei lavori".

L'importo totale del progetto si attesta sui 995.953,50, di cui 946.155,83 euro come finanziamento dal Fondo Strategico Regionale di Regione Liguria e 49.797,67 euro come quota di cofinanziamento comunale.