Dego, alla Farmacia Varaldo via alle vaccinazioni anti-covid. Siri: "Operazione di estremo valore per la nostra piccola comunità"

“ Con grande soddisfazione mia e dell'amministrazione che rappresento, oggi a Dego la Farmacia Varaldo nel salone del Centro Sociale Polivalente di proprietà del comune e in gestione alla Pro Loco, ha iniziato le vaccinazioni ai cittadini della zona evitando agli stessi notevoli spostamenti nei comuni vicini ”.

Così commenta in una nota il sindaco Franco Siri.

“Un’operazione a mio modo di vedere importantissima e di estremo valore per la nostra piccola comunità, pertanto ringrazio tutto il personale della Farmacia Varaldo per la disponibilità, la Pro Loco e tutta la cittadinanza per la partecipazione, nonostante alcune notizie contraddittorie sui vaccini divulgate dai media nelle ultime settimane” conclude il primo cittadino.