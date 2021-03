Il vaccino prodotto da AstraZeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria

Anche la campagna sanitaria di contrasto all’epidemia di Covid non è ‘immune’ all’eterna diatriba tra forma e sostanza. E’ notizia di questi minuti, infatti, che il vaccino prodotto da AstraZeneca cambia nome e d’ora in avanti si chiamerà Vaxzevria.



Lo scorso 25 marzo, infatti, l’EMA (European Medicines Agency, ovvero Agenzia Europea per i Medicinali) ha approvato la richiesta avanzata dal colosso farmaceutico anglo-svedese.

La formulazione del vaccino – che nelle scorse settimane era stato precauzionalmente sospeso, anche in Italia, in attesa di appurare eventuali correlazioni tra l’inoculazione del farmaco e il decesso di alcuni soggetti vaccinati – resta invariata, ma il ‘packaging’ (ovvero l’etichettatura e la grafica della confezione) potrebbero avere un diverso aspetto.



Va infine segnalato che sul sito dell’EMA è stato pubblicato il nuovo ‘bugiardino’ del farmaco, che ora riporta tra gli effetti collaterali anche possibili e rari casi di “eventi avversi tromboembolici”.