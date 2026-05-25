Parkinson e attività fisica: tra Alassio e Andora una settimana internazionale dedicata al movimento e alla neuroriabilitazione

Dal 25 al 29 maggio 2026, Alassio e Andora ospiteranno un’intera settimana di incontri, dimostrazioni pratiche e approfondimenti scientifici sul ruolo dell’esercizio fisico nella gestione della Malattia di Parkinson, in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più partecipati in Italia per numero di pazienti coinvolti direttamente nelle attività pratiche di movimento e neuroriabilitazione.

Le iniziative hanno ottenuto un significativo riconoscimento internazionale con le pubblicazioni degli eventi sul sito della Michael J. Fox Foundation, tra le più autorevoli istituzioni mondiali impegnate nella ricerca e nella sensibilizzazione sul Parkinson.

Da domani, lunedì 25 a venerdì 29 maggio il Palalassio ospiterà tutte le mattine, ore 8.30 – 11.30, dimostrazioni di attività motoria adattata specifica, dedicate alle persone con Parkinson, promosse dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio guidato da Roberta Zucchinetti e curate da AFA Insubria – sezioni di Garbagnate Milanese e Rhodese – con il coinvolgimento di specialisti del settore neurologico, fisiatrico e motorio provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. Tra loro il chinesiologo specialista in Parkinson Marian Mocanu, la fisioterapista Caterina Rosso, promotrice del progetto AFA Parkinson in ASL2 Albenganese, la fisiatra Antonella Garnero referente aziendale in ASL2 di tutti i progetti AFA, il direttore della Fisiatria dell’Ospedale di P. Ligure e Albenga Carmelo Lentino, il neurologo Tiziano Tamburini e numerosi professionisti impegnati nella neuroriabilitazione e nell’attività motoria adattata che arriveranno da Milano.

Ospiti della settimana saranno inoltre tre autorevoli specialiste inglesi nel campo della neuroriabilitazione: Dott.ssa Bhanu Ramaswamy OBE, Dott.ssa Rebecca “Beccy” Oliver e Dott.ssa Vicki Watson, attive nel Regno Unito nello sviluppo di programmi di esercizio terapeutico per persone con Parkinson attraverso la rete “Exercise Professionals in Parkinson’s” di Parkinson’s UK.

È già confermata la partecipazione di oltre 100 pazienti provenienti da Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto accompagnati da neurologi e referenti associativi, a testimonianza dell’importanza nazionale dell’iniziativa e della crescente attenzione verso l’attività fisica adattata come strumento terapeutico.

Tra gli appuntamenti principali, il Convegno sul Parkinson in programma giovedì 28 maggio alle ore 17 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio, diretto dal neurologo Marco Mattioli, con la partecipazione dei neurologi Dott. Tiziano Tamburini e Dott. Franco Bruno Grassi, dei fisiatri Dott.ssa Antonella Garnero e Dott Carmelo Lentino, e di specialisti italiani e inglesi del settore.

La settimana si concluderà venerdì 29 maggio al Palazzetto dello Sport di Andora con un evento clou dedicato a pazienti, professionisti e studenti dell’Università di Genova, accompagnati dalla professoressa Vittoria Ferrando del Corso di Laurea Magistrale in Attività Motoria Preventiva e Adattata, coinvolti in sessioni pratiche di attività motoria adattata insieme ai gruppi di pazienti. All’iniziativa parteciperanno anche il sindaco di Andora Mauro Demichelis e il presidente del Consiglio Comunale Flavio Marchiano, che hanno sostenuto il progetto fin dalle sue origini.

L’iniziativa è promossa dai Comuni di Alassio e Andora con il patrocinio di Regione Liguria, ASL2 Savonese, LIMPE-DISMOV, Fresco Parkinson Institute e Comitato Italiano Paralimpico, oltre al sostegno dell’INAIL. Un progetto che unisce salute, inclusione sociale, formazione e valorizzazione del territorio, confermando il valore dell’attività fisica adattata come strumento fondamentale per il benessere e la qualità della vita delle persone con Parkinson.

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:

VisitAlassio – Convegno sul Parkinson

Fresco Parkinson Institute – Parkinson ed esercizio fisico

Per partecipare da remoto alla conferenza di giovedì 28 maggio ore 17 di Alassio collegarsi al seguente link:

https://app.goto.com/meeting/781284133

Puoi accedere anche tramite telefono.

Codice accesso: 781-284-133

Italy: +39 0 247 92 13 01