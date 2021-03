Pietra Ligure, De Vincenzi risponde all'onorevole Foscolo sul tema Servizi Ambientali: "Chiesto un parere legale, nessuna violazione della privacy"

"Ho appreso con sgomento la notizia riportata dagli organi di stampa relativa alla trasmissione da parte dell'Amministratore Delegato di Servizi Ambientali a un consigliere comunale di minoranza di Borghetto Santo Spirito di 7 file con nomi, cognomi e importi a debito degli utenti della società residenti nei comuni di Boissano, Toirano, Ceriale, Pietra Ligure, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi e Tovo San Giacomo. Una notizia preoccupante e grave che riguarda i dati sensibili dei cittadini, e che sembra essere in violazione della normativa della privacy".

Così aveva commentato in una nota, lo scorso 10 febbraio, Sara Foscolo, deputata della Lega, capogruppo Lega in consiglio comunale a Pietra Ligure.

L'onorevole del Carroccio ha presentato, nel corso del Consiglio comunale pietrese di ieri, un'interrogazione all'amministrazione: "Dal momento che anche Pietra Ligure è tra i comuni elencati, ho presentato un’interrogazione per sapere quali azioni intenda adottare il sindaco per tutelare la riservatezza dei suoi concittadini, se ritenga legittima la consegna di dati riservati a consiglieri di un altro comune, ma anche per sapere come sia possibile che il collettamento del comprensorio non sia ancora stato eseguito a fronte di un mutuo interamente erogato dal 2012, e quali siano le cause del grosso debito accumulato dagli amministratori condominiali di Borghetto che cubano il 50% del totale dei debiti complessivi dell’ente. Non possiamo accettare che problemi finanziari della società si possano ribaltare sui bilanci di Pietra Ligure".

Il sindaco Luigi De Vincenzi ha risposto così: "Se ritengo legittima la consegna di dati riservati a consiglieri di un altro comune? Con la Servizi Ambientali abbiamo richiesto il parere di un legale per capire se questa vicenda potesse avere dei risvolti relativi alla violazione della privacy, la risposta è stata negativa: l'avvocato sostiene che il consigliere comunale di un Comune con delle partecipazioni nella società, ha diritto ad avere i dati. La violazione si verificherebbe qualora quei dati venissero divulgati: di conseguenza il nostro comune agirebbe solo in tale caso".

"Le cause del grosso debito accumulato dagli amministratori condominiali di Borghetto? Penso lo sappia dire meglio il sindaco locale, per esperienza personale posso dire che non è la prima volta. Io stesso come responsabile dell'acquedotto di Borghetto, nei primi anni 2000, mi ero trovato difronte ad una situazione simile legata ai molti palazzi con un contatore unico per il condominio che non pagavano l'acqua. Un milione e 600mila euro è il debito che ammonta, quasi la metà degli incassi che la società dovrebbe ottenere: ciò è abbastanza preoccupante. Sono in corso azioni, che abbiamo sollecitato, per il recupero di queste cifre. I problemi finanziari della società certamente potrebbero ribaltarsi sul nostro bilancio, siamo responsabili verso la società per lo 0,98% (quote societarie che detiene il Comune pietrese ndr)".

Il primo cittadino ha concluso affrontando la questione riguardante il collettamento con il depuratore di Borghetto: "Unitamente ai Comuni di Tovo, Giustenice e Borgio, siamo preoccupati per i soldi che abbiamo investito in questi anni - ha sottolineato De Vincenzi - abbiamo pertanto dato incarico all'avvocato Cuocolo per chiarire la nostra posizione all'interno della Servizi Ambientali e capire il perché ad oggi non siamo ancora collegati se non per quel 30% che riguarda Pietra. Sarà mia cura tenere informato il Consiglio comunale sugli sviluppi futuri".