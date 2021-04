Covid, Brunetto (Lega): "Croce Rossa Italiana e pubbliche assistenze svolgono un ruolo insostituibile"

“Croce Rossa Italiana e pubbliche assistenze, in prima linea sul nostro territorio anche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, hanno un ruolo insostituibile e devono essere messe in condizioni di svolgere la loro attività al meglio".

Lo ha dichiarato il presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).

"In tal senso, stamane a Genova ho incontrato il presidente del Comitato ligure e il componente del consiglio direttivo della CRI Maurizio Biancaterra e Felicia Piacente, che ringrazio per la loro disponibilità. Come presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale ho raccolto alcune osservazioni e ho condiviso possibili strategie di miglioramento dell’organizzazione e dei servizi offerti ai liguri sia in tema di trasporti primari che secondari, nonché di trasporti programmati" conclude Brunetto.