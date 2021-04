Il presidente Toti in visita all'hub vaccinale di Taggia: "Le decisioni sul dopo Pasqua nel pomeriggio" (FOTO e VIDEO)

E’ iniziata questa mattina, dall’hub vaccinale della stazione ferroviaria di Taggia, la visita odierna del presidente della Regione Giovanni Toti nella nostra provincia. Dopo quella di ieri a Savona, il Governatore è arrivato nel capoluogo della Valle Argentina intorno alle 10.

Il Presidente ha fatto il punto della situazione, rimandando le decisioni sul dopo Pasqua a oggi pomeriggio, quando si vedrà con gli esperti e i Sindaci. Prima di parlare con i media ha fatto un giro dell’hub, parlando con gli operatori sanitari e con gli anziani che stavano facendo i vaccini.

Il presidente ha confermato la situazione nella nostra provincia: “Dobbiamo ancora fare le ultime analisi dei dati epidemiologici, anche dopo l’incontro con il Direttore Generale di Asl 1 Falco e dei suoi collaboratori. Nel pomeriggio ci confronteremo anche con i Sindaci e con la ‘task force’ di Alisa per prendere le decisioni. Sicuramente Savona e Imperia hanno una curva che ci piace poco dal punto di vista della crescita dei contagi e risentono dei territori attorno a noi, come la Francia. Fino ad ora la situazione degli ospedali è sotto controllo e non ci sono particolari preoccupazioni ma vorremmo evitarle in futuro, prendendo decisioni che ci aiutano e con la campagna vaccinale che prosegue di buona lena. Siamo a 12mila vaccini al giorno e ci avviciniamo ai 13mila chiesti dal Commissario straordinario con il quale mi sono sentito ieri. La provincia di Imperia, che è partita in anticipo rispetto alle altre, è quella che chiuderemo prima e questa installazione ci aiuterà nell’obiettivo”.

Successivamente ha fatto un controllo della zona superiore della stazione, dove saranno attivate le somministrazioni dei vaccini in ‘drive ‘through’. Una zona che si trova a fianco della galleria del parco commerciale e che verrà attivata da sabato prossimo. Avranno accesso alla vaccinazione i cosiddetti ‘ultravulnerabili’, che saranno accolti dal personale addetto per compilare le schede e poi accedere all’area parcheggio retrostante, senza mai scendere dall’auto. Il ‘vaccinando’ si presenterà con il braccio scoperto e, successivamente, dovrà attendere qualche minuto per poi andare via.