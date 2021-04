Finale, la zona rossa "chiude" il centro raccolta della Finale Ambiente

Le ultime disposizioni della Regione che collocano la provincia di Savona in zona rossa avranno ripercussioni sull'attività della Finale Ambiente, la partecipata dei comuni di Finale e Orco Feglino: "Si avvisano i gentili utenti che, in ottemperanza all’Ordinanza Regionale del 1 Aprile 2021 - si legge in una nota - il Centro di Raccolta di Via Calice 16 sarà chiuso fino al giorno 11 Aprile 2021 compreso per il conferimento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche".

Inoltre, "per la giornata di mercoledì 07/04/2021 viene cancellato il servizio Ecovan per il ritiro di materiale ingombrante previsto a Final Pia e Calvisio".