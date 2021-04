ANPI Carcare sullo striscione a Vispa: "Stupida e vigliacca provocazione di stampo fascista"

La sezione "Florindo Mario Ferraro" dell'ANPI Carcare entra nella questione dello striscione apparso a Vispa: "Ignoti hanno esposto a Vispa uno striscione che reclama la cacciata dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) dalla scuola.

Si tratta, con ogni evidenza, di una squallida provocazione di stampo fascista, stupida e vigliacca, perché anonima, contro la principale Associazione della Resistenza antifascista che difende e diffonde i valori di Pace, Libertà, Democrazia e Giustizia sociale iscritti nella Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza.

La presenza e il ruolo dell’ANPI nelle scuole sono stabiliti dal Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e ANPI siglato il 24 luglio 2014 e aggiornato il 25 settembre 2020 per diffondere nelle scuole la conoscenza della Costituzione, legge fondamentale della Repubblica, allo scopo di “offrire alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica, dalla documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva”.

Quanto ci sia bisogno di educare, non solo i giovani, all’antifascismo, alla democrazia, al rispetto, al rifiuto della violenza in qualsiasi forma è dimostrato anche da episodi come quello di Vispa, la cui gravità richiede la tempestiva indagine delle forze dell’ordine rivolta a individuare i responsabili.

Ricordiamo sempre il monito del Presidente partigiano Sandro Pertini: “Il fascismo non è una opinione, è un crimine”.