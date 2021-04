Giornata della consapevolezza dell’autismo, Costa: "Costruiamo una comunità più inclusiva, attenta e solidale"

“Si celebra oggi la Giornata della consapevolezza dell’autismo. In Italia, la sindrome dello spettro autistico colpisce 1 bambino ogni 77, nella fascia di età 7-9 anni, e si calcola che le persone che ne soffrono siano tra le 300 e le 500mila. Il fenomeno è in aumento. Questi dati assumono un valore ancora più importante in questo periodo di drammatica emergenza e di restrizioni. La pandemia ha complicato in maniera significativa la quotidianità e le vite delle persone più fragili della nostra società e dei loro familiari. Come cittadini e come Istituzioni dobbiamo porci l’obiettivo di costruire una comunità più inclusiva, attenta e solidale che garantisca pari diritti a ciascuno, rifuggendo così discriminazioni e tutelando chiunque si trovi in condizione di debolezza e fragilità”.

È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa.

“Il distanziamento sociale forzato – prosegue il Sottosegretario -, le limitazioni nei contatti umani, il contenimento nella circolazione possono causare conseguenze dannose, soprattutto a chi è affetto da autismo. Socializzazione, laboratori didattici, attività sportiva sono solo alcuni degli strumenti terapeutici a cui le persone fragili sono state costrette a rinunciare in questa fase emergenziale. Compito del Governo è fare in modo che nessuno venga lasciato indietro: non uno slogan ma una promessa concreta che il Governo Draghi ha fatto sin dal primo giorno di attività. Proprio in questa direzione, infatti, vanno l’inserimento delle persone con disabilità nelle categorie che devono essere vaccinate in via prioritaria e la riapertura delle scuole dopo Pasqua. Accoglienza, ascolto e consapevolezza, ma anche nuove risorse per la ricerca e per la formazione di docenti e personale sanitari, aiuto concreto a famiglie e associazioni attive quotidianamente su tutto il territorio nazionale. Sono queste le fondamenta su cui costruire un mondo più giusto, a misura di tutti e nel rispetto delle diversità”, conclude Costa.