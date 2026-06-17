Albenga, confronto tra il Comitato "Uniti per l'Ospedale" e il sindaco Tomatis sul futuro del Santa Maria di Misericordia

Questa mattina, mercoledì 17 giugno, il Comitato Uniti per l'Ospedale di Albenga e la Sanità Ligure è stato ricevuto dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis per un confronto sul tema della sanità pubblica e, in particolare, sull’Ospedale Santa Maria di Misericordia. Erano presenti, oltre al sindaco, il portavoce del Comitato Fabrizio Marabello, Michele Porrozzi, Mariella Arcarisi, Carmine Lombardi e Angela Milano. All'incontro hanno partecipato anche il presidente della Croce Bianca Dino Ardoino e Davide Cervellati.

"Abbiamo chiesto un confronto con il sindaco Tomatis perché l'ospedale è sul territorio che amministra chiedendogli di aggiornarci sulla situazione attuale del nosocomio - fanno sapere dal Comitato - Con il sindaco abbiamo ripercorso alcune tappe fondamentali delle battaglie portate avanti in questi anni da comitati, associazioni e cittadini a difesa della sanità pubblica e dell’ospedale ingauno. Tomatis ha riferito che l’idea di una possibile gestione privata del nosocomio ingauno è tramontata. L'opinione del sindaco Tomatis è che il Santa Maria di Misericordia doveva comunque essere valorizzato e il Punto di Primo Intervento, che nel frattempo era rimasto chiuso, doveva essere riaperto. Il nostro Comitato, pur riconoscendo la professionalità e l'impegno costante del personale sanitario che opera nel PPI, ha sottolineato che il comprensorio ingauno è composto da 63 mila abitanti (senza contare le presenze turistiche) e pertanto le scelte politiche scellerate sulla sanità ligure di questi ultimi anni hanno di fatto depotenziato e smantellato una delle strutture ospedaliere più nuove della Liguria".

"Tomatis ha comunque voluto precisare che ad oggi nell'ospedale di Albenga vengono effettuati interventi di ortopedia protesica, urologia, chirurgia plastica, chirurgia vascolare, ortopedia della mano, oculistica, dermatologia, terapia del dolore - si legge ancora nella nota - Durante l'incontro si è convenuto che è differente la situazione per quel che concerne la parte non chirurgica. Il nostro ospedale ha una potenziale capienza di circa 200 degenti oggi questo numero è molto lontano da raggiungere, attualmente i degenti non arrivano a 100. Sarebbe importante e utile per il territorio non solo aumentare la disponibilità dei posti letto, ma dotare l’ospedale di reparti di degenza sfruttando anche la funzionalità e l’efficienza del nosocomio".

I rappresentanti del Comitato hanno altresì ricordato che nel 2022 furono raccolte 25 mila firme per la riapertura del pronto soccorso. Le sottoscrizioni, in seguito, furono depositate in Comune ad Albenga e da quest'ultimo inviate con 98 pec alla Prefettura di Savona.

(Prot. dal n° 29809 al n° 29907/2022).

Durante l'incontro è stata illustrata la riforma sanitaria regionale in corso che prevede una riorganizzazione sostanziale anche degli organi di Governance.

In conclusione il Comitato ha ufficialmente comunicato al sindaco Tomatis che promuoverà un referendum comunale per chiedere ai cittadini di Albenga e del comprensorio la loro opinione sulla riapertura dei reparti specialistici e del pronto soccorso che per il Comitato rimangono la priorità.

"Il Comitato Uniti per l'Ospedale di Albenga e la Sanità Ligure comunica che quanto prima sarà richiesto un incontro-confronto anche con il governatore della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore alla Salute Massimo Nicolò", concludono dal Comitato.