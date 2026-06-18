Anziani risorsa per la comunità, a Genova il convegno "Forza Generativa" sull’invecchiamento attivo

Gli anziani come risorsa delle comunità, protagonisti di coesione sociale, innovazione, prossimità e dialogo intergenerazionale. È questo il filo conduttore del convegno “Forza Generativa – Gli anziani protagonisti di coesione e innovazione sociale”, che si è tenuto mercoledì 17 giugno, alla Sala Blu dell’Acquario di Genova.



In Liguria, secondo gli ultimi dati Istat, aggiornati al 1° gennaio 2026, gli over 65 sono circa 444.000, almeno la metà di loro ha più di 75 anni, il sesso femminile rappresenta il 32,6%. Dopo la regione Molise, la Liguria ha la percentuale più alta di ultracentenari.



L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Regione Liguria verso la costruzione del Piano Regolatore Sociale per l’invecchiamento attivo, con l’obiettivo di affrontare la longevità in una prospettiva ampia, integrata e condivisa: dalla promozione dell’autonomia alla prevenzione della fragilità, dalla prossimità dei servizi al welfare di comunità, fino al dialogo intergenerazionale e alla valorizzazione del capitale sociale degli anziani.



Il confronto ha coinvolto istituzioni, Sistema sociosanitario, Comuni, Terzo Settore, Organizzazioni sindacali, Rappresentanze datoriali, mondo della ricerca, realtà territoriali e soggetti impegnati nei percorsi di innovazione sociale e comunitaria. L’obiettivo è costruire una visione comune capace di tenere insieme salute, cura, abitare, partecipazione, prossimità e qualità della vita.

“Con questo convegno abbiamo volute dare avvio a un confronto concreto e partecipato sulla costruzione del Piano Regolatore Sociale per l’invecchiamento attivo – sottolinea l’assessore alla Sanità, Politiche sociosanitarie e sociali, Terzo Settore di Regione Liguria Massimo Nicolò-. La Liguria è una regione longeva e questo ci chiama a una responsabilità precisa: non limitarci a leggere l’invecchiamento come aumento dei bisogni, ma riconoscerlo come una grande questione sociale, sanitaria, culturale ed economica. Gli anziani non sono soltanto destinatari di servizi, ma persone portatrici di esperienza, competenze, relazioni e capacità generativa.”



Il convegno è parte del percorso iniziato il 18 dicembre 2025, con l’adesione dei primi 36 sottoscrittori pubblici e privati utile alla costruzione del Piano Regolatore Sociale; erano presenti, tra gli altri, l’assessore al Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza età, Disabilità Cristina Lodi.