Albissola, riqualificazione marciapiede in viale Faraggiana: intervento da 100mila euro

Proseguono i lavori ad Albissola Marina per la riqualificazione di un tratto di marciapiede in viale Faraggiana per il terzo lotto da via Donizetti a via Leoncavallo. Un intervento di poco superiore ai 100mila euro.

"Gli interventi riguardano il rifacimento completo dei camminamenti pedonali in entrambi i sensi di marcia con tipologie di arredo urbano uguali ai tratti già riqualificati negli anni precedenti. Verrà rifatta l'area verde, la ricostruzione del muro di confine tra l'area comunale e il condominio della zona, verranno inserite nuove panchine e una fontanella dell'acqua visto che il viale ne è completamente sguarnito" spiega l'assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.

I lavori, attualmente è presente un senso unico alternato regolato dai semafori, dovrebbero concludersi entro la prima settimana di maggio.

"A completamento degli interventi, in piazza Toscanini verrà effettuato il rifacimento di una aiuola di circa 200 metri quadrati, con una nuova illuminazione pubblica, irrigazione e restyling del manto erboso" ha continuato Silvestro.