Oggi 387 positivi in Liguria: un lieve aumento del tasso dopo il calo di ieri

Ospedalizzati: 755 (+2); 79 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 124 (+1); 12 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 159 (-2); 16 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 144 (-1); 23 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 87 (+2); 3 (-2) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 96 (+2); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 54 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 86 (-1); 9 (-1) in terapia intensiva