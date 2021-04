Al Molo 8.44 alcuni negozi nonostante le restrizioni nel weekend confermano le aperture

In questi giorni di limitazioni negli spostamenti alcuni negozi all’interno del Molo 8.44 di Vado Ligure confermano le loro consuete aperture nei weekend.

Da Acqua e Sapone trovate ogni prodotto per la cura della persona, cosicché vi possiate coccolare durante il weekend, ma anche prodotti per l’igiene della casa per le consuete pulizie di primavera.

Se quello che cercate è lo stile, vi suggeriamo di visitare lo store di Casa con tante idee per rinnovare le vostre abitazioni, dentro e fuori.

Toys porterà allegria nelle giornate dei vostri figli, con la possibilità di trovare anche altre categorie di prodotti, come quelli dedicati alla scuola.

Da Decathlon, leader per lo sport, non mancheranno le offerte, come alla COOP per una spesa di prima qualità.

Anche questo weekend 5 motivi per venire al Molo.