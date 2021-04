Maltempo, sulle alture del savonese ritorna la neve: mezzi spazzaneve in azione

"Buona Domenica, con notizia di servizio. In alcune Provinciali, soprattutto in altura si sono verificate precipitazioni nevose. Mi segnalano Sp31, Sp40 e Sp490. I mezzi spazzaneve sono in azione. Prestate attenzione! E speriamo che sia l’ultima". Così Luana Isella, consigliere provinciale, sulla propria pagina Facebook.

In seguito alla nottata di maltempo, infatti, le alture del savonese si sono risvegliate ricoperte dalla neve. Sassello e dintorni, ma anche gran parte della Val Bormida hanno vissuto così un ritorno improvviso dell'inverno in piena primavera: una sorpresa degna di un meteo sempre più pazzo.