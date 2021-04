Albenga: il Comune incontra SCA per fare il punto sulle opere in corso

Nella mattinata di ieri si è svolto un incontro tecnico tra il Comune di Albenga e SCA durante il quale si è fatto il punto sugli impianti del territorio.

“Con l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato a SCA – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – gli interventi sul territorio si sono moltiplicati e sebbene ci sia ancora molto da fare si è già riusciti a risolvere (in alcuni casi totalmente, in altri parzialmente) alcune delle principali problematiche che, purtroppo, presentava la rete fognaria di Albenga.

Siamo molto soddisfatti dell’operato di Sca e siamo certi che questa proficua collaborazione continuerà anche nei prossimi interventi.”

Tra i principali lavori già realizzati ricordiamo quelli alla rete fognaria nel Centro Storico, all’impianto si sollevamento di Viale 8 Marzo dove è stato realizzato uno scolmatore di piena del diametro DM 300 con valvola di sezionamento che ha risolto in gran parte i problemi dello stesso con ripercussioni positive sul territorio (si sono ridotti gli allagamenti del sottopasso ferroviario e sull’area cani in Viale 8 marzo), a Vadino per la risoluzione di un annoso problema di malfunzionamento della rete fognaria nella zona di via Tiziano e diversi interventi manutentivi su tutto il territorio.

“Oltre ai lavori già eseguiti – continua il sindaco – stiamo valutando la programmazione dei prossimi interventi, ma mi preme sottolineare l’impegno quotidiano di tutti gli operatori SCA che monitorano costantemente il nostro territorio ed intervengono per la risoluzione delle problematiche che possono emergere.

Conclude il sindaco Tomatis: “Il netto miglioramento del servizio è dimostrato anche dal fatto che da quando è subentrata la SCA nella gestione del servizio idrico integrato ad Albenga non sono mai stati emessi divieti di balneazione, sebbene nel periodo estivo, nonostante il Covid, le presenze nella nostra Città siano state considerevoli.”