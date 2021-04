Meteo settimana, variabile con piovaschi e altalena termometrica

Settimana che potremmo definire con l’acquazzone dietro l’angolo a causa di instabilità che sarà la costante meteorologica del periodo, insieme da un po’ di altalena termica. E’ tornata la primavera verrebbe da dire, con la sua variabilità e le prognosi dei modelli matematici che propendono per un rinforzo delle fredde correnti balcaniche verso tutta Italia, con nuovo calo termico e la formazione di numerosi rovesci e temporali mercoledì. Prognosi per il week-end tutta da verificare.

Di fatto continuano a mancare le piogge “buone”, quelle di marca atlantica non a carattere di rovescio o piovasco con ammontare importanti in un lasso di tempo limitato, a danneggiare ancora di più il settore agricolo, ed aumentare il dissesto idrogeologico.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da lunedì 19 a giovedì 22 aprile

Cielo da poco ad irregolarmente nuvoloso o coperto oggi e domani giovedì. con possibili piovaschi sparsi soprattutto il pomeriggio. Temporali e rovesci di pioggia più organizzati e diffusi mercoledì. Colonnina di mercurio in continua altalena con un decremento mercoledì. Minime in pianura intorno 4- 7°C e massime 14 - 16°C. Al mare minime intorno 8- 10°C e massime 14-17°C. In pianura venti moderati da Sud Est. Al mare venti forti domani da Nord Est

Da venerdì 23 aprile

Previsione ancora da confermare che parrebbe indicare meteo in miglioramento per il prossimo week-end con rialzo termico.

