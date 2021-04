Mura imbrattate al Molo 8.44. I Pessimi Elementi puntualizzano: "Firma falsa, ma ci offriamo di ritinteggiare il muro"

La firma in calce è quella de i Pessimi Elementi , gruppo della tifoseria organizzata del Savona , pronti però a prendere pubblicamente le distanze attraverso la propria pagina Facebook.

"I Pessimi Elementi - si legge nel post - si vogliono totalmente dissociare dalla scritta apparsa questa notte nel Molo 8.44. Come si potrà intuire non è nel nostro stile, abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo al sociale. Inoltre ricordiamo che a firmarsi a nome d'altri non si fa mai una bella figura".