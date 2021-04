I Migliori Posti da Fotografare a Savona

Savona si trova al centro della Riviera Ligure. Questa città patisce della scarsa attenzione da parte dei fotografi che si concentrano spesso su paesaggi marini più belli. Di solito, molti fotografi vengono a scattare foto alla spiaggia e alle acque cristalline, ignorando il fatto che potrebbero trovare dei soggetti migliori a Savona. Anche se ospita un porto commerciale, Savona è una meravigliosa città medievale che risulta molto bella e interessante nelle foto.

Dopo gli attacchi delle forze genovesi nel XVI secolo, sono rimasti ancora alcuni bellissimi edifici barocchi. Se cerchi posti in cui riprendere antichi edifici europei, opere d'arte o macchia mediterranea, Savona è un ottimo posto da visitare.

La Fortezza del Priamar

La Fortezza del Priamar è uno dei luoghi fotografici più apprezzati di Savona. La fortezza è stata costruita nel 1542. Qui puoi visitare il Museo Archeologico, il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo. Per i fotografi potrebbe essere di grande interesse l'architettura monumentale.

La fortezza è stata costruita sul mare. Fu fondata dalla Repubblica di Genova sul posto che nel medioevo era considerato il centro di Savona. La fortezza poteva contenere fino a 500 prigionieri ed è stata la principale prigione militare in Italia fino al 1903.

La facciata dell'edificio è ancora molto bella nelle foto. Inoltre, sarai sorpreso dai suoi fantastici interni.

La Cappella Sistina

Probabilmente conosci la Cappella Sistina a Roma, ma pochi conoscono la seconda cappella situata a Savona. La parola Sistina rimanda al fatto che la cappella fu fatta costruire da papa Sisto IV, nato a Savona. Qui ha fatto erigere un mausoleo per i suoi genitori. Questo posto è noto per i suoi eccellenti dipinti murali.

La Cappella Sistina Savonese si trova alle spalle del Duomo. È stata ricostruita in stile Rococò. Qui puoi ammirare ricche decorazioni, volute dorate e il soffitto, dipinto da Paolo Gerolamo Brusco. Se sei interessato a fotografare Savona, in questa cappella puoi trovare anche dei meravigliosi sedili del coro costruiti in legno e un affascinante giardino del chiostro.

Torre Leon Pancaldo

Torre Leon Pancaldo é una location eccellente per foto indimenticabili. La famosa torre medievale si trova nel porto di Savona. Se usi stock photos , probabilmente avrai visto alcune immagini di questo luogo nella sezione delle foto dell'architettura medievale tradizionale.

Precedentemente nota come Torre Della Quarda, la torre faceva parte della cinta muraria, ma dopo l'attacco genovese del 1572 fu abbandonata. Da questa torre si gode la migliore vista di Savona, soprattutto la sera.

Cattedrale di Nostra Signora Assunta

La cattedrale cattolica romana chiamata Cattedrale di Nostra Signora Assunta è uno dei migliori luoghi fotografici di Savona grazie ai suoi interni in stile Art Nouveau e all'architettura barocca.

I suoi interni regalano un'emozione indimenticabile ai fotografi di tutto il mondo. Qui puoi ammirare un magnifico altare e meravigliosi dipinti sul soffitto e sulle pareti e puoi immortalare oggetti d'arte davvero stupendi.

Porto Di Savona

Di giorno il Porto di Savona sembra un porto qualunque, ma di notte è un posto favoloso con una piacevole atmosfera. Puoi semplicemente passeggiare di sera per le strade o scattare foto con il porto sullo sfondo per poi pubblicarle sui social network.

Chiesa di San Giovanni Battista

Se preferisci fotografare l’architettura, dovresti visitare la Chiesa di San Giovanni Battista, uno dei più belli soggetti religiosi di Savona. La chiesa fu eretta nel XVI secolo ed è considerata parte integrante della Cattedrale di Santa Maria Assunta.

E’ stata testimone di diversi eventi storici. Negli affreschi sono raffigurati i momenti più importanti della storia della città.

Museo d'Arte di Palazzo Gavotti

Il museo d'arte si trova in mezzo a due palazzi adiacenti. Qui puoi ammirare una vasta collezione di dipinti risalenti al XIV secolo, tra cui la Madonna con Bambino di Taddeo di Bartolo, La Crocifissione di Donato de ’Bardi e Venere e Marte di Giovanni Battista Carlone.

Nell'altra sezione del museo, puoi trovare i dipinti del XX secolo di Magritte, De Chirico, Man Ray e Picasso. C'è una straordinaria collezione di ceramiche che risale al sesto secolo. Se ti piace scattare foto di dettagli storici, allora questo museo può essere per te uno dei migliori luoghi fotografici di Savona.

Pinacoteca Civica

La Pinacoteca Civica è il luogo preferito di fotografi e appassionati d'arte. Molti servizi fotografici di matrimonio si svolgono in questo museo che si trova in un magnifico palazzo del XIX secolo con una facciata bianca.

C'è una vasta collezione di opere d'arte uniche create da artisti durante il periodo rinascimentale. Inoltre, nel museo, si possono vedere sculture antiche e una ricca collezione di ceramiche. Puoi trascorrervi un'intera giornata esplorando le sue 22 sale e godendoti le mostre allestite nel museo.

Finalborgo

Finalborgo è uno dei tre centri urbani del comune di Finale Ligure. È famoso tra i fotografi che lavorano su vari generi. Finalborgo è stato un comune autonomo fino al 1927. Quando Finale Pia e Finale Marina sono state fuse, sono diventate la città conosciuta come Finale Ligure.

Nel Medioevo fu capitale del Marchesato Finale ai tempi dei Del Carretto e del governo spagnolo. E’ considerato uno dei borghi più belli della Liguria.

Villa Zanelli

Villa Zanelli è un bellissimo edificio in stile Liberty, una variante dell'Art Nouveau più comune in Italia. L'edificio fu costruito nel 1907 per la famiglia Zanelli.

È stata realizzata dall'architetto torinese Gottardo Gussoni. Villa Zanelli si trova vicino alla spiaggia nella frazione Legino di Savona. Oltre a scattare bellissime foto della sua facciata o degli interni, qui puoi organizzare originali servizi fotografici a tema.