Cairo, 15 allievi della scuola di polizia penitenziaria positivi al Covid

Quindici allievi positivi. Il cluster noto alle autorità sanitarie dal weekend scorso, si è verificato all'interno della scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte. Secondo quanto riferito, i corsisti sono attualmente tenuti sotto sorveglianza medica dall'ufficio igiene, in stretta collaborazione con la dirigenza della struttura.

Tredici allievi sono stati trasferiti presso la clinica Riviera di Savona benché asintomatici. Per i restanti due, le autorità sanitarie stanno predisponendo lo stesso percorso. I giovani sono tutti in buona salute. Il trasferimento è stato attuato per preservare il resto della comunità.

Nessuna preoccupazione anche per l'hub vaccinale situato all'interno della scuola. Essendo separato dall'area dove gli allievi svolgono i corsi, la somministrazione delle dosi prosegue senza problemi.