Case di Comunità, oltre 9mila accessi nei primi 7 mesi, 3738 a luglio. Cirone (Area2): “Abbiamo lavorato per costruire una rete capace di avvicinare i servizi ai cittadini”

Oltre 9mila accessi alle Case di comunità della provincia di Savna, nei primi 7 mesi. Regione e Area sociosanitaria 2 hanno effettuatoun bilancio del'atitvità sulle Case di Comunità.

I dati sono stati presentati in una conferenza stampa questo pomeriggio a Genova. A illustrare la crescita esponenziale degli accessi nell'Area 2 è il Direttore sociosanitario Monica Cirone.

“I dati relativi agli accessi ai Medici di Medicina Generale nelle Case della Comunità dell’Area 2 – dice Cirone - mostrano con chiarezza quanto questo modello organizzativo stia diventando, progressivamente, un punto di riferimento concreto per i cittadini. Nei primi sette mesi del 2026 sono stati registrati 9.003 accessi, a fronte di una popolazione di 266.910 abitanti, con un dato che è cresciuto in maniera molto significativa nel corso dei mesi: dai 79 accessi di gennaio si è arrivati ai 3.738 di luglio, con un incremento di oltre 46 volte".

"Questo risultato – prosegue - è particolarmente significativo perché racconta non soltanto un numero di accessi, ma l'avvio di un cambiamento nel modo in cui i cittadini possono trovare risposta ai propri bisogni di salute sul territorio. Oggi nell’Area Sociosanitaria Locale 2 sono operative sei Case della Comunità: quattro Hub, a Savona, Cairo Montenotte, Finale Ligure e Albenga, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e due Spoke, a Vado Ligure e Pietra Ligure, aperti dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20".



La prima Casa della Comunità, quella di Albenga, è stata inaugurata il 6 febbraio 2025; poco più di un anno dopo, l’8 aprile 2026, sono state aperte le Case della Comunità di Savona e Vado Ligure, completando così la rete prevista sul territorio dell’Area 2.



"Abbiamo lavorato per costruire una rete capace di avvicinare i servizi ai cittadini – prosegue Cirone - e di offrire risposte più accessibili e integrate, valorizzando il ruolo della medicina generale all’interno della sanità territoriale. Le Case della Comunità, però, non devono essere considerate realtà separate dall’ospedale: il loro obiettivo è lavorare in integrazione con i Pronto Soccorso, costruendo un percorso condiviso che consenta di indirizzare i cittadini verso la risposta assistenziale più appropriata, rafforzando il collegamento tra territorio e ospedale. In questo percorso desidero ringraziare in particolare il dottor Alessandro Riccardi e la dottoressa Grazia Guiddo, per la collaborazione e per il lavoro svolto insieme nel ricercare la migliore sinergia possibile tra ospedale e territorio".



"Il dato di luglio, con 3.738 accessi in un solo mese- aggiunge - ci indica che questa rete sta entrando concretamente nelle abitudini dei cittadini e che il percorso intrapreso sta producendo risultati. Naturalmente si tratta di un processo in evoluzione: le Case della Comunità devono continuare a consolidarsi e a sviluppare pienamente le loro potenzialità. Ma il risultato raggiunto rappresenta già un passaggio fondamentale per l’assistenza di prossimità, perché significa portare la sanità più vicino alle persone, facilitare l’accesso alle cure e costruire un sistema territoriale sempre più capace di rispondere ai bisogni della popolazione. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, consolidando il lavoro svolto e facendo delle Case della Comunità uno dei cardini della sanità territoriale dell’Area 2 di ATS Liguria"

Il trend registrato nel savonese rispecchia il positivo andamento di tutta la Regione Liguria. Complessivamente, tra gennaio e luglio 2026, si sono contati 65.069 accessi ai Medici di Medicina Generale operanti nelle Case della Comunità liguri.

In valori assoluti, le coperture maggiori si sono registrate in ASL5 (18.234 accessi) e ASL3 (18.173). Rapportando i volumi alla popolazione, la ASL5 guida con 861,0 accessi ogni 10.000 abitanti, dove la Casa della Comunità Hub di via XXIV Maggio alla Spezia ha registrato il picco massimo di affluenza per l'assistenza primaria.

Inoltre, nell'ottica di rendere il servizio ancora più integrato e tempestivo, è partita la sperimentazione per effettuare alcuni esami diagnostici direttamente all'interno delle Case della Comunità, sia durante la visita con il Medico di Medicina Generale che nelle ore immediatamente successive.

Sull'efficacia delle strutture si è espresso il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci: “I riscontri sugli accessi sono positivi – spiega Bucci - soprattutto perché si confermano in crescita costante un mese dopo l'altro. L'introduzione di queste strutture nel sistema sanitario è una novità che richiede una sempre maggior conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e dell'opportunità di rivolgersi alle Case della Comunità per problematiche a non alta complessità e urgenza. Regione Liguria è impegnata in una capillare opera di informazione ed è importante sapere che siamo sulla strada giusta. La crescita di accessi ha sicuramente sgravato in parte la pressione sui pronto soccorso, ma ha anche contribuito ad aumentare il servizio: i cittadini hanno ricevuto un maggior numero di risposte alle loro esigenze dal sistema sanitario regionale”.

A far eco alle sue parole è l’Assessore Regionale alla Sanità, Massimo Nicolò: “I dati sul numero di accessi ai medici di medicina generale – afferma Nicolò - ci raccontano che sempre più persone, ogni giorno, si recano alle Case della Comunità. Ci raccontano che su tutto il territorio ligure, senza eccezioni, si sta beneficiando di un’assistenza sanitaria di prossimità innovativa, frutto di un grande investimento economico e umano. Presentiamo questi dati non solo per celebrare un successo, ma per ringraziare tutti i medici di medicina generale gli infermieri che li affiancano ogni giorno con passione e professionalità. Le Case della Comunità sono un punto di riferimento per i servizi sociosanitari sul territorio e, grazie all’impegno di Regione, ATS, Comuni, ordini professionali e terzo settore, lo diventeranno sempre di più”.

Sull'importanza strategica dell'assistenza territoriale interviene anche il Direttore Generale di ATS Liguria, Marco Damonte Prioli. “Le Case della Comunità – dichara - sono strutture pensate per dare risposte sempre più vicine alle cittadine e ai cittadini, dove possono trovare servizi adeguati e tempistiche più rapide. Rivolgersi ai punti di prossimità significa ricevere assistenza senza dover ricorrere necessariamente all’ospedale, garantendo una presa in carico che guarda sia all’aspetto sanitario sia a quello sociale. Pertanto, la presenza dei medici di medicina generale, ai quali va il mio plauso, sta dando un contributo importante all’universo delle Case della Comunità”.

Infine, il Direttore Sociosanitario di ATS Liguria, Pierluigi Vinai, si sofferma sul cambio di prospettiva richiesto alla cittadinanza. “E’ una questione di abitudine del cittadino a rivolgersi a quel luogo quando ha un problema- spiega - il tema è quello di non andare al pronto soccorso, se mi viene qualcosa, deve diventare spontaneo e abituale andare lì, come andare dal farmacista. Andare alla Casa della Comunità è gratuito e non c’è bisogno di prescrizione medica o prenotazione. Le Case della Comunità stanno iniziando a essere quei luoghi dove trovare risposte e consulti semplici, un connubio che evidenzia l’unione tra la vocazione sociale e sanitaria. Sono presidi sul territorio vivi, un vero e proprio punto di riferimento per la cittadinanza”.