Cronaca | 29 agosto 2025, 18:00

Ferito al viso da un cane sui sentieri della Val Varatella: bimbo trasferito al Gaslini in elicottero

Poco più di due anni la vittima, che avrebbe riportato una ferita nella zona dell'arcata sopraccigliare

Apprensione sui sentieri della Val Varatella nel primo pomeriggio odierno quando un bimbo, di poco più di due anni, è stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere stato ferito al viso da un cane.

L’episodio è avvenuto tra Toirano e Balestrino lungo un sentiero dell'entroterra. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Loano, i vigili del fuoco di Albenga e il soccorso alpino.

Il piccolo avrebbe riportato una ferita sopra un occhio, motivo per cui il personale sanitario ha ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo1, che lo ha trasferito in codice rosso al Gaslini di Genova.

