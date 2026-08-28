Afa tropicale nel savonese: umidità al 99% sul Settepani

Non è solo il caldo a mettere a dura prova la provincia di Savona in queste ore, ma soprattutto l'aria satura di umidità, che rende la sensazione termica ben più pesante rispetto ai gradi effettivamente segnati dai termometri.

Secondo i rilevamenti della rete dell'Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (Omirl), rilevati nella giornata attorno all'ora di pranzo, il capoluogo savonese ha fatto segnare un'umidità dell'87%, dato tra i più alti registrati nei capoluoghi liguri, superato solo da Imperia.

Ma è nell'entroterra che si è toccato il picco più estremo: sul monte Settepani l'umidità ha raggiunto il 99%, un valore che si avvicina a quelli tipici delle foreste pluviali equatoriali o delle regioni monsoniche asiatiche, dove l'aria è talmente carica di vapore acqueo da impedire l'evaporazione del sudore e, di conseguenza, la naturale regolazione della temperatura corporea. Elevata anche a Osiglia, sempre nell'entroterra, dove si è registrato il 96%.

Livelli altrettanto alti si sono registrati sulla costa: il 94% a Pietra Ligure, il 93% a Finale Ligure e il 91% rilevato dalla boa ondametrica al largo di Capo Mele.

Sul fronte delle temperature, i valori massimi rilevati a metà giornata si sono attestati attorno ai 30 gradi nel savonese, dato inferiore rispetto ai picchi osservati nello spezzino, dove il termometro ha superato i 33 gradi. Una combinazione, quella tra caldo e umidità elevata, che secondo gli esperti rende la percezione del disagio fisico particolarmente intensa, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Il fenomeno non ha risparmiato le altre province liguri. Nel genovese si sono toccati valori altrettanto estremi: il 99% al passo del Turchino, nel comune di Mele, e il 98% sul monte Pennello. Umidità elevata anche a Cogoleto e Bargagli (92%) e a Sori (90%), mentre nel capoluogo, presso il centro funzionale di Arpal, il dato si è fermato al 77%.

A Imperia l'umidità cittadina ha raggiunto il 95%, il valore più alto tra i capoluoghi liguri, con punte del 92% a Triora nell'entroterra.

Situazione diversa nello spezzino, dove i tassi di umidità sono risultati più contenuti ma le temperature più elevate della regione: il capoluogo si è fermato al 59% di umidità, seguito dal 72% di Riomaggiore, dal 70% di Framura e dal 69% di Portovenere.