Anche il Movimento Italia Unita #StopEuropa scende in piazza il 25 aprile a Roma

Il Movimento Italia Unita #StopEuropa, presieduto a livello nazionale dal loanese Francesco Nappi, unitamente a Coalizione Etica del Movimento Gilet Arancioni e del Partito Valore Umano, Revolution Day Italia e Pescatori di Pace annuncia la propria presenza alla manifestazione in programma domenica 25 aprile in piazza del Popolo a Roma.

"Ci uniamo con lo stesso intento - spiegano gli organizzatori - liberare l'Italia da ogni forma di dittatura. Isseremo il palcoscenico della libertà su cui si alterneranno, dalle 14h in poi, gli esponenti dei cinque movimenti e di tante altre associazioni, con ospiti di rilievo e gente del popolo per dare voce alla verità. Un evento che vuole unire tutti quegli uomini e quelle donne liberi, accomunati da un unico e inequivocabile credo: la libertà non la si chiede, la si esercita".