Albenga, ricostituito il gruppo dei pubblici esercizi: il delegato Fipe è Federico Scardina

“Siamo particolarmente contenti e soddisfatti – afferma il presidente Fipe Carlomaria Balzola -. Albenga era una piazza che davvero meritava una ripresa importante anche da parte associazionistica; essere riusciti, con la Fipe Confcommercio, a riattivare una delegazione come quella ingauna per noi è un grandissimo motivo d'orgoglio. Oggi abbiamo avuto modo di esporre i servizi che la Federazione e la Confederazione provinciale possono offrire: li mettiamo in buone mani, perché abbiamo scelto come delegato cittadino Federico Scardina, un imprenditore giovane e attento che ha dimostrato in prima persona quanto il mettersi in gioco può dare risposte concrete. Può essere un esempio per molti, quindi siamo felici di avere Federico con noi. Siamo sicuri che faccia parte di un gruppo che può far ulteriormente crescere la città di Albenga ed essere un interlocutore serio e attento per le esigenze del territorio”, conclude Balzola.