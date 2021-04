Cairo, ospedale e Italiana Coke al centro del Consiglio Comunale: le considerazioni di Cairo Civica e Democrativa

Si è parlato anche di Italiana Coke e riapertura dell'ospedale durante il Consiglio Comunale di ieri sera, venerdì 23 aprile, coi due punti sollevati dal gruppo di minoranza "Cairo Civica e Democratica".

Nel caso della tanto discussa cokeria, l'opposizione prendeva spunto dalla sentenza del Consiglio di Stato circa i dati sulla salute pubblica. In essa veniva riportato come la mortalità maschile dovuta a tumore dello stomaco più alta del 90% della media regionale e del 70% in più per la popolazione femminile a Cairo Montenotte e in Val Bormida.

"Abbiamo chiesto al sindaco qual è la fonte di questi dati, ma non abbiamo avuto risposte - spiega la capogruppo Giorgia Ferrari - Non è vero quanto è stato scritto in risposta alla nostra interrogazione. I dati non sono contenuti nell'indagine epidemiologica del 2013, che non è rimasta nel silenzio fino al 2018. Non è vero inoltre - aggiungono dal gruppo di minoranza - che sono stati spiegati nell'incontro pubblico del giugno 2019, come dimostrabile dagli atti”.

"Alla luce del fatto che la giunta comunale non é stata in grado di spiegare da dove emerga il dato allarmante del 90% e del 70% di mortalità in più, abbiamo proposto che il sindaco si attivi per chiedere al Policlinico San Martino di proseguire gli studi epidemiologici già intrapresi, nell'attesa che la Procura faccia chiarezza sulla segnalazione inoltrata" affermano.

Non meno importante lo spazio dedicato all'attività ancora ridotta, nonostante rassicurazioni e cronoprogrammi di ripristino dei servizi ben più ottimistici della realtà, dell'ospedale.

In questo caso non era stata un'interrogazione, bensì una mozione a stimolare la giunta sul tema, approvata all'unanimità: "Apprezziamo lo sforzo della maggioranza di centrodestra e del sindaco Lambertini per avere capito l'importanza di mozioni e documenti, pur se prodotti dall'opposizione, per il nostro ospedale sul quale tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni - continua la consigliera Giorgia Ferrari - Cairo deve essere unita sul futuro dell'ospedale che la Val Bormida deve continuare ad avere e che Asl e Regione hanno svuotato di infermieri e medici, trasferiti in altre strutture per l'emergenza Covid" conclude.